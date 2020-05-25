İran'ın güneybatısında 300 hektar orman yandı - Son Dakika

Hunek bölgesinde başlayan yangının Guher Dağı civarına ulaştığını aktaran Nareki, yerel halk ve itfaiyecilerden oluşan 150 kişilik grubun yanı sıra 2 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Geçseran Kriz Masası Genel Sekreteri Hamid Nareki, "Geçseran yöresinde 4 günden bu yana devam eden yangında 300 hektar ormanlık alan yandı." dedi.

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