İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesi olan 5,2 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.41'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Fars, Buşehr ve Huzistan gibi çevredeki eyaletlerden de hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.