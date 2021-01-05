İran'ın güneybatısında çıkan çatışmada 1 teğmen öldü - Son Dakika

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Sınır Muhafızları Komutanı Lütfali Pakbaz, dün akşam saatlerinde Huzistan eyaletine bağlı Deşt-i Azadegan ilçesinin sınır bölgesinde İran sınır muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını açıkladı.

İran 'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada bir İranlı teğmen hayatını kaybetti.

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