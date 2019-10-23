Son Dakika Haberleri: İran'ın güneybatısında İHA düştü
Son Dakika Güncel İran'ın güneybatısında İHA düştü

İran'ın güneybatısında İHA düştü

57 dakika önce

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde, bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

İran'ın güneybatısında İHA düştü, System.String[]

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde, bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Şuşter ilçesi askeri yetkililerinden Hüseyin Nisi, "Şuşter'e bağlı Megernat köyünde kimliği henüz bilinmeyen bir İHA düştü." dedi.

Nisi, düşen İHA'yla ilgili ayrıntılı açıklamanın gerekli incelemelerin ardından yapılacağını aktardı.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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