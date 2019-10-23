İran'ın güneybatısında İHA düştü
57 dakika önce
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde, bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:26 Kaynak: AA
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde, bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Şuşter ilçesi askeri yetkililerinden Hüseyin Nisi, "Şuşter'e bağlı Megernat köyünde kimliği henüz bilinmeyen bir İHA düştü." dedi.
Nisi, düşen İHA'yla ilgili ayrıntılı açıklamanın gerekli incelemelerin ardından yapılacağını aktardı.
Almanya'nın Suriye'de güvenli bölge teklifine Rusya'dan yanıt: Gerek görmedik Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı Terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı merkezler görüntülendi YPG'ye verilen süre başlarken Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini vurdu