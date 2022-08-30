İran'da bir kamyonla işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika
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İran'da bir kamyonla işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi öldü

30.08.2022 12:49
İran'da bir kamyonla işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi öldü

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir kamyon ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir kamyon ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın Şuşter ilçesini Dezful kentine bağlayan çevre yolunda sabah meydana gelen kazada bir kamyon, işçi taşıyan minibüsle çarpıştı.

Kaza sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Trafik kazasındaki can kayıpları nedeniyle Şuşter'de iki gün yas ilan edildi.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da bir kamyonla işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da bir kamyonla işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika
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