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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor - Son Dakika

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor

22.07.2021 01:06
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor, System.String[]

İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintilerine tepki olarak 15 Temmuz'dan bu yana devam eden ve şu ana kadar biri polis 4 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri devam ederken İran lideri Ayetullah Ali...

İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintilerine tepki olarak 15 Temmuz'dan bu yana devam eden ve şu ana kadar biri polis 4 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri devam ederken İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yetkililere bölgedeki su krizinin çözülmesi talimatını verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösteriler bu akşam da Mescid-i Süleyman, Behbahan, Şuş ve Şadegan kentlerinde devam etti.

Eyaletteki su kıtlığına çözüm talep eden kent sakinleri kalabalık gruplar halinde sokaklara döküldü. Göstericiler, Huzistan'daki Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi sağlayan projenin de su kıtlığına neden olduğu gerekçesiyle durdurulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Susengird, Ize ve Şuş kentlerinde güvenlik güçleri gösterileri engellemek için sokaklara konuşlanırken sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde Behbehan kentinde bazı göstericilerin Behbehan-Şiraz yolu ile ana caddeleri ve köprüleri trafiğe kapattığı görüldü.

Bu arada protestoların Huzistan eyaletinin dışına taşındığına dair haberler de ülke medyasında yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsfahan eyaletine bağlı Yezdanşehr kentinde Huzistan halkına destek için toplanan göstericilerin "Huzistan'ı destekliyoruz" şeklinde sloganlar attıkları görüldü.

Hamaney'den hükümete "sorunu çözün" talimatı

Gösteriler her geçen gün artmaya devam ederken İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yetkililere bölgedeki su krizini en kısa sürede çözme talimatı verdi.

Hamaney'in Instagram hesabından paylaşılan mesajda, "Huzistan'ın sorunlarını çözüme kavuşturmak yetkililerin vazifesidir. Halkı düşünen biri Huzistan'daki zor koşullar nedeniyle rahat edemez ve halkın sorunlarıyla ilgilenmek hükümetlerin kesin, acil ve daimi vazifelerindendir." ifadelerine yer verildi.

Sanatçılardan Huzistan halkına destek

Huzistan ilinin çeşitli şehirlerinde protestoculara yönelik baskılar yoğunlaşırken, İran Yazarlar Derneği ve Sinema Evi gibi sanatçı dernekleri ile ülkenin önde gelen sanatçıları protestolara ve eyaletteki duruma ilişkin ayrı açıklamalar yayımladı.

İran Yazarlar Derneğinin açıklamasında, "Huzistan halkı, hayatlarının en temel ihtiyacı olan su için sokak gösterilerine yöneldi ancak su yerine kurşun ve göz yaşartıcı gazlara boğuldu." ifadeleriyle güvenlik güçlerinin müdahalesi eleştirildi.

İranlı sinema sanatçılarını temsilen Sinema Evi adlı birlikten yapılan açıklamada ise yetkililere Huzistan'daki sorunu çözüme kavuşturma çağrısında bulunularak, "Huzistan'ın koşulları İran'ımıza yakışmıyor." denildi.

İranlı müzisyenler Humayun Şeceriyan ile Hüseyin Alizade de sosyal medya hesaplarından Huzistan halkına destek mesajları paylaştı.

Bölgedeki su sorunu henüz çözülemezken Savunma Bakanlığı'na bağlı birimler ile Devrim Muhafızları Ordusu tankerlerle bölgeye su ulaştırmaya başladı.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 15 Temmuz'da başlayan ve yedinci gece de devam eden gösterilerde şu ana kadar biri polis 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İranlı yetkililer hayatını kaybeden göstericilerin "provokatör grupların" açtığı ateş sonucu öldüğünü iddia ediyor. Aktivistler ise yaşamını yitiren göstericilerin, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

Bölgedeki su sorununun çözümü için hükümet ve yargı yetkilileri tarafından ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulmuş ve yetkililerin bölgeye gönderildiği bildirilmişti.

İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de başta Tahran olmak üzere gösterilere sahne olmuştu.

15 Temmuz, Polis, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor - Son Dakika


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