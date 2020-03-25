İran'ın güneybatısındaki petrokimya rafinerisinde yangın - Son Dakika

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İran'ın güneybatısındaki petrokimya rafinerisinde yangın
7 saat önce
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde bulunan bir petrokimya rafinerisinde yangın çıktı.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde bulunan bir petrokimya rafinerisinde yangın çıktı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Irak sınırında yer alan Abadan kentindeki rafinerinin 800'üncü biriminde elektrik sistemlerindeki arıza nedeniyle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürülen yangında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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