İran'ın güneydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi.