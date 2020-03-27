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İran'ın güneydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43
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