İran'ın güneydoğusunda askeri araca saldırı düzenlendi - Son Dakika

İran'ın güneydoğusunda askeri araca saldırı düzenlendi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde bir askeri araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde bir askeri araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

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İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Zahidan'a bağlı Korin beldesinde dün gece askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından bir kişi ile şoförü öldü.

Saldırıyla ilgili görüntülere yer verilen haberde, "Yerel kaynaklar, bir askeri yetkili ve aracın şoförünün şehit olduğunu açıkladı. Resmi makamlar ise konuyla ilgili açıklama yapmadı." ifadeleri kullanıldı. Haberde, saldırının "Ceyşul Adl" örgütü tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Devlet televizyonunun haberi üzerine açıklama yapan Sistan-Beluçistan Valisi Ali Ahmed Mohebeti, saldırının yol kenarına yerleştirilen bombayla gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda can ya da mal kaybı yaşanmadığını aktaran Mohebeti, "Korin bölgesinde Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından biri ile şoförünün şehit olduğuna ilişkin söylentiler asılsızdır." dedi.

Mohebeti, saldırının "Ceyşul Adl" örgütü tarafından üstlenildiğini ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

İran medyası, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Korin beldesinde patlama sesi duyulduğuna ilişkin haberlere yer vermişti.

Ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, İran'a karşı silahlı mücadele yürüten "Ceyşu'l Adl", geçen yıl temmuz ayında ABD tarafından küresel terör örgütleri listesine dahil etmişti.

Zahidan kentinde 13 Şubat 2019'da bomba yüklü araçla düzenlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da Ceyşu'l Adl üstlenmişti. Örgüt, Ekim 2018'de 12 İran askerini kaçırmıştı.

Devrim Muhafızları, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:59 Kaynak: AA

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