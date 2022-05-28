İran'ın güneydoğusunda bir binbaşı aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'ın güneydoğusunda bir binbaşı aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti

28.05.2022 09:21
İran'ın güneydoğusunda bir binbaşı aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir binbaşı aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir binbaşı aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, dün gece Binbaşı Abbas Rah Encam adlı binbaşının aracına İranşehr-Delgan yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını bildirdi.

Saldırıda İranlı binbaşının hayatını kaybettiğini, araçta bulunan eşinin de yaralandığını aktaran Tahiri, olay sonrasında kaçan saldırganlar için özel ekiplerce yakalama çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Tahiri, olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra verileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Binbaşı, Saldırı, Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

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