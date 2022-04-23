İran'ın güneydoğusunda Özel Kuvvetler Tugay Komutanına yönelik saldırıda bir subay öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'ın güneydoğusunda Özel Kuvvetler Tugay Komutanına yönelik saldırıda bir subay öldü

23.04.2022 04:08
İran'ın güneydoğusunda Özel Kuvvetler Tugay Komutanına yönelik saldırıda bir subay öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Elmasi'nin aracına düzenlenen saldırıda bir teğmen hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Elmasi'nin aracına düzenlenen saldırıda bir teğmen hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, kimliği belirsiz 4 kişinin eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde konuşlu 110'uncu Selman-i Farisi Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Elmasi'nin seyir halindeki aracına ateş açması sonucunda çatışma çıktı.

Saldırıda, İranlı komutan Elmasi'nin yara almadığı ancak koruması teğmen Mahmud Absalan'ın çatışma sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda ölen İranlı subay Absalan'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki Komutan Vekili Tuğgeneral Perviz Absalan'ın oğlu olduğu ifade edildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, saldırının faillerinin Zahidan kentinin girişindeki bir kontrol noktasında yakalandığını bildirdi.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletinde son günlerde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Bölgede 24 Mart'tan bu yana bir polis ve iki subay çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İran İstihbarat Bakanlığı, 20 Nisan'da Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla üç kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

Kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan kişilerin detay verilmeden "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu aktarılmıştı.

YORUMLAR
500
İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu

Devrim Muhafızları, Sistan, Subay, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın güneydoğusunda Özel Kuvvetler Tugay Komutanına yönelik saldırıda bir subay öldü - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:58 Ukrayna'nın, garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak! Aralarında Türkiye de var
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 04:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: İran'ın güneydoğusunda Özel Kuvvetler Tugay Komutanına yönelik saldırıda bir subay öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement