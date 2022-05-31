İran'ın güneydoğusunda Sünni bir din adamı uğradığı suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika
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İran'ın güneydoğusunda Sünni bir din adamı uğradığı suikast sonucu öldürüldü

31.05.2022 10:11
İran'ın güneydoğusunda Sünni bir din adamı uğradığı suikast sonucu öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Sünni bir din adamı, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Sünni bir din adamı, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, Serbaz kentine bağlı Gevazder köyündeki cami imamı ve geçici cuma imamlarından Mevlana Muhammed Kerim Hamli'nin dün silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Tahiri, Hamli'nin İranşehr yolunda aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürüldüğünü ve saldırıda ağır yaralandığını aktardı.

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Hamli'nin kan kaybından hayatını kaybettiğini belirten Tahiri, "Saldırının hemen ardından kaçan saldırganların tespit edilerek, yakalanması için özel bir ekip görevlendirildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Tahiri, soruşturmayla ilgili sonuç alınır alınmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın güneydoğusunda Sünni bir din adamı uğradığı suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın güneydoğusunda Sünni bir din adamı uğradığı suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika
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