İran'ın güneydoğusunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'ın güneydoğusunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, öğle saatlerinde Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan ile Haş kentleri arasındaki yolda 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Zincirleme kazanın, hatalı sollama yapan otomobilin düzensiz göçmen taşıyan başka bir otomobile çarpmasıyla meydana geldiği aktarıldı. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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