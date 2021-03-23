İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, öğle saatlerinde Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan ile Haş kentleri arasındaki yolda 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı.
Zincirleme kazanın, hatalı sollama yapan otomobilin düzensiz göçmen taşıyan başka bir otomobile çarpmasıyla meydana geldiği aktarıldı.
Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İran'ın güneydoğusunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika