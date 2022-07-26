Çatışmada 6 kaçakçının da ölü ele geçirildiğini aktaran Nazıri, operasyonda 509 kilogram afyon, 188 kilogram esrar olmak üzere 697 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra kaçakçılara ait uzun namlulu silahlar ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışmada bir albay hayatını kaybetti - Son Dakika

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