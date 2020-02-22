İran'ın güneydoğusundaki çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın güneydoğusundaki çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'ın güneydoğusundaki çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti

7 saat önce

İran'ın güneydoğusundaki Pakistan sınırında güvenlik güçleriyle "terörist" bir grup arasında çıkan çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti, System.String[]

İran'ın güneydoğusundaki Pakistan sınırında güvenlik güçleriyle "terörist" bir grup arasında çıkan çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Cekigur ilçesinde sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki silahlı "terörist" grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 İran askerinin hayatını kaybettiği, çok sayıda militanın öldürüldüğü belirtildi. Militanlardan bir kısmının ise sınırın Pakistan tarafına kaçtığı aktarıldı.

Haberde, söz konusu terörist grup hakkında bilgi verilmezken Sistan ve Beluçistan eyaleti, "Ceyşu'l Adl" adlı örgütle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

Ülkenin güneydoğusundaki eyalette Şubat 2019'da Devrim Muhafızları Ordusu askerlerini taşıyan bir otobüse düzenlenen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını Ceyşu'l Adl üstlenmişti.

İran'ın terör örgütü ilan ettiği Ceyşu'l Adl, 2019 Temmuz'da ABD tarafından terör örgütleri listesine alınmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, geçen hafta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Ceyş'ul Adl örgütüne 3 uçak dolusu silah gönderdiğini öne sürmüştü.

Pakistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi
Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 19:03:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın güneydoğusundaki çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]