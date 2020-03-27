İran'ın güneydoğusundaki sel felaketi tarım alanları ve altyapıya zarar verdi - Son Dakika

İran'ın güneydoğusunda yaklaşık 1 hafta süren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi tarım alanları ve altyapıya büyük zarar verdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin güneydoğusunda 14 kişinin yaşamını yitirdiği aşırı yağışlar nedeniyle birçok dere ve nehrin taşması sonucu tarım alanları başta olmak üzere yol, köprü ve altyapıda ciddi zararlar oluştu, yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı.

Selden en çok zarar gören şehirlerden biri olan Kirman eyaletindeki Zehkalut'ta su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiği ve halen şehirdeki suyun yüzde 50'sinin tahliye edilemediği belirtildi.

2 bin ev zarar gördü

Kirman eyaletinde yaklaşık 2 bin ailenin evlerinin de sel nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

İran Tarım Bakanlığı, sel felaketinin 11 eyalette tarım alanlarına 1,358 milyar tümen (yaklaşık 5,5 milyon TL) zarar verdiğini açıkladı.

İran Kızılayı, selden zarar gören bölgelere çeşitli yardımlar ulaştırdı ancak bazı bölgelerde selzedelerin halen gıda, çadır, battaniye gibi malzemelere ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Ülkenin güneydoğusunda selin yaraları sarılamadan yeni yağış uyarısı geldi.

İran Meteoroloji Kurumu ülkeyi yeniden şiddetli bir bahar yağmurları dalgasının beklediğini bildirdi.