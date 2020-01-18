İran'ın güneydoğusundaki sel felaketinde 3 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın güneydoğusundaki sel felaketinde 3 kişi öldü - Son Dakika Dünya

İran'ın güneydoğusundaki sel felaketinde 3 kişi öldü

7 saat önce

İran'ın güneydoğusundaki sel felaketinde 3 kişi öldü

İran'ın güneydoğusundaki sel felaketinde 3 kişi öldü, System.String[]

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 9 Ocak'tan bu yana devam eden sel felaketinde üç kişi hayatını kaybetti, 400 köy sular altında kaldı.


İran'ın en kurak bölgelerinden Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:58 
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