İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı ülkenin güneydoğusundaki saldırıda öldü - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı ülkenin güneydoğusundaki saldırıda öldü

30.09.2022 21:48
İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı ülkenin güneydoğusundaki saldırıda öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu "Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Musevi, Zahidan kentindeki Mekki Cami yakınında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralandığını" duyurdu.

İranlı komutanın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İran medyası, öğle saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından bir karakola ve meydanda toplanan vatandaşlara ateş açıldığını duyurmuştu

Açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti.

IRNA ise saldırıdan önce kentte Sünnilere ait Mekki Mescidi Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin cuma hutbesi sırasında, bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığına ilişkin haberlerden söz etmesi üzerine bazı kişilerin karakola saldırdığı, bir kişinin de bir otobüsle çarparak karakolun duvarını yıkmaya çalıştığını aktarmıştı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü.

Olaya ilişkin devlet televizyonuna bilgi veren Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, "Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Tahiri, saldırıda çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaşın yaralandığını açıklamıştı.

İran resmi ajansı IRNA, daha sonra bölgedeki kaynaklarına dayanarak saldırıda 19 kişinin öldüğünü en az 15 kişinin de yaralandığını ancak resmi açıklamanın yetkililer tarafından yapılacağını duyurmuştu.

Ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de kentteki olaylara ilişkin halka sağduyu çağrısında bulunarak, "Yaşanan olay çok acı ve talihsizdir ve bugünkü olaylara hangi ellerin karıştığını belirlemek için bu olay araştırılmalıdır." demişti.

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Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı ülkenin güneydoğusundaki saldırıda öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı ülkenin güneydoğusundaki saldırıda öldü - Son Dakika
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