İran'daki karakol saldırısında Devrim Muhafızları mensubu 3 kişinin öldüğü açıklandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda biri albay olmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün Zahidan kentindeki Mekki Cami yakınında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Muhammed Emin Azerşeker ile Muhammed Emin Arifi'nin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, sivil can kayıplarına ilişkin bilgi verilmezken saldırıda 32 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan yarı resmi haber Ajansı Tesnim'in, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, çatışma sırasında bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçı "Ceyşu'l Adl" örgütünün iki üst düzey üyesinin de öldürüldüğü ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de dünkü saldırıda öldüğü açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

İran medyası, öğle saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından bir karakola ve meydanda toplanan vatandaşlara ateş açıldığını duyurmuştu

Açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü. Sosyal medyadaki aktivistler, güvenlik güçlerinin sivillere ateş açtığını onlarca kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Olaya ilişkin devlet televizyonuna bilgi veren Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, "Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Tahiri, saldırıda çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaşın yaralandığını açıklamıştı.

İran resmi ajansı IRNA, daha sonra bölgedeki kaynaklarına dayanarak saldırıda 19 kişinin öldüğünü en az 15 kişinin de yaralandığını ancak resmi açıklamanın yetkililer tarafından yapılacağını duyurmuştu.