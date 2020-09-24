İran'ın güneyinde 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın güneyinde 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Konar Tahte kentindeki deprem, yerel saatle 16.45'te kaydedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremle ilgili henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

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