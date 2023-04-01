İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

01.04.2023 20:49
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.

Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.

Kaynak: AA
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