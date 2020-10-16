İran'ın güneyinde çıkan çatışmada bir teğmen öldü - Son Dakika

İran'ın güneyinde çıkan çatışmada bir teğmen öldü
16.10.2020 16:45
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında güvenlik güçleriyle kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada bir teğmen hayatını kaybetti.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında güvenlik güçleriyle kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada bir teğmen hayatını kaybetti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası açıklarında İran Sınır Muhafızları'nın kaçakçılara ait bir tekneyi durdurmak istemesiyle çatışma çıktı.
Çatışmada ağır yaralanan bir teğmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Teğmenin 18 yıldır İran ordusunda görev yaptığı belirtilirken, olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.
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