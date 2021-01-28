İran'ın güneyinde kaçakçılarla çıkan çatışmada 1 sınır muhafızı öldü - Son Dakika

İran'ın güneyinde kaçakçılarla çıkan çatışmada 1 sınır muhafızı öldü
28.01.2021 18:33
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde deniz kaçakçılarıyla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada 1 sınır muhafızı hayatını kaybetti, 2'si de ağır yaralandı.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde deniz kaçakçılarıyla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada 1 sınır muhafızı hayatını kaybetti, 2'si de ağır yaralandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, bugün öğleden sonra Hürmüzgan'ın Keşm ilçesinde güvenlik güçleri ile deniz kaçakçıları arasında çatışma yaşandı.
Çatışmada 1 sınır muhafızının hayatını kaybettiği ve 2'sinin de ağır yaralandığı belirtilirken kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı ifade edildi.
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