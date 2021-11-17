Üye Girişi
İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama - Son Dakika

İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama

17.11.2021 11:54
İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama

İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki bir petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki bir petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında "aşınma ve yıpranma" nedeniyle patlama meydana geldi.

Haberde, patlamanın çevrede hissedilebilen küçük sarsıntılara neden olduğu aktarıldı.

Öte yandan patlamayla ilgili basına açıklama yapan Ramşir Kaymakamlığı yetkilisi Celil Zahiri, patlamanın Marun Şirketi tarafından işletilen petrol nakil hattında meydana geldiğini ve olayda can kaybı olmadığını belirtti.

Zahiri, patlamanın yol açtığı maddi hasarın boyutunun ise henüz bilinmediğini söyledi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı 11:52 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak 11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası 11:46 Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası
Bu Tevrat Ortaçağ döneminden 11:36 Bu Tevrat Ortaçağ döneminden Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı 11:25 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın 11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Fenerbahçeli Samatta rehin alındı 10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı

Son Dakika Haberleri
11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!
11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!
11:36 Bu Tevrat Ortaçağ döneminden
11:28 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
11:24 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı
11:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada
11:19 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
11:19 Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak
11:15 Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar
11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi         
11:51
Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!         
11:46
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu         
11:29
Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı         
11:23
Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi         
11:16
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:57:37. #1.13#
SON DAKİKA: İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement