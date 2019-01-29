İran'ın Güneyindeki Zahidan Kentinde Patlama
1 saat önce
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
İran
'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Muhammad Ganberi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, Zahidan kent merkezinde 2 el yapımı bombanın patladığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.
Ganberi, yerel saatle 20.30'da meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37 Kaynak: AA
İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Görevinden Ayrıldı
Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt