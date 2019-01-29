Son Dakika Haberleri: İran'ın Güneyindeki Zahidan Kentinde Patlama

İran'ın Güneyindeki Zahidan Kentinde Patlama

1 saat önce

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

İran'ın Güneyindeki Zahidan Kentinde Patlama, System.String[]
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Muhammad Ganberi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, Zahidan kent merkezinde 2 el yapımı bombanın patladığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Ganberi, yerel saatle 20.30'da meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37 Kaynak: AA

İran, Güncel
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