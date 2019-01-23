Son Dakika Haberleri: İran'ın Günlük Petrol Satışı 1 Milyon Varilin Üstünde"

İran'ın Günlük Petrol Satışı 1 Milyon Varilin Üstünde"

1 saat önce

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD yaptırımlarının ardından İran'ın mevcut petrol satışının günlük 1 milyon varilin üstünde olduğunu söyledi.

İran'ın Günlük Petrol Satışı 1 Milyon Varilin Üstünde
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD yaptırımlarının ardından İran'ın mevcut petrol satışının günlük 1 milyon varilin üstünde olduğunu söyledi.


İran devlet medyasına konuşan Himmeti, Washington'ın yaptırımlarına karşı AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı özel ödeme mekanizması (SPV) ve ülkenin petrol satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın da İran'dan petrol alan ülkelere dahil olduğunu belirten Himmeti, "İran'ın mevcut petrol satışı 1 milyon varilden daha fazladır. Petrol ihracatından gelir elde etmenin başka yolları da var. Bu konuda herhangi bir endişemiz yok ve bizim siyasetimiz bütçenin petrol geliri ile olan göbek bağının kesilmesidir." dedi.


Himmeti, SPV ile ilgili Avrupalıların teknik açıdan problemlerle karşılaştığını söyleyerek "Avrupalılar, 'Ne yaparsak yapalım ABD yine yaptırım uygulayacak' diyor. Biz tüm siyasetimizi Avrupa'nın mali mekanizmasından bağımsız oluşturduk ve halihazırda Çin, Güney Kore, Türkiye, Hindistan ve Rusya ile para takası için zemin hazır." ifadelerini kullandı.

"Avrupalıların kendi onurları için yakın gelecekte bir şeyler yapacağını düşünüyorum" diyen Himmeti, eğer bunu yaparlarsa memnuniyetle karşılayacaklarını, yapmazlarsa da kendi hazırladıkları programla ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, petrolü de kapsayacak şekilde İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

En geç geçen yıl sonuna kadar devreye girmesi beklenen mekanizmanın henüz uygulamaya konulmaması Tahran yönetiminin tepkisine neden oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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