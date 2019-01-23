İran'ın günlük petrol satışı 1 milyon varilin üstünde
1 saat önce
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD yaptırımlarının ardından İran'ın mevcut petrol satışının günlük 1 milyon varilin üstünde olduğunu söyledi.
İran Merkez Bankası
Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD
yaptırımlarının ardından İran'ın mevcut petrol satışının günlük 1 milyon varilin üstünde olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:42
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