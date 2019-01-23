Son Dakika Haberleri: İran'ın günlük petrol satışı 1 milyon varilin üstünde

İran'ın günlük petrol satışı 1 milyon varilin üstünde

1 saat önce

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD yaptırımlarının ardından İran'ın mevcut petrol satışının günlük 1 milyon varilin üstünde olduğunu söyledi.

İran'ın günlük petrol satışı 1 milyon varilin üstünde, System.String[]
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD yaptırımlarının ardından İran'ın mevcut petrol satışının günlük 1 milyon varilin üstünde olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:42 

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, İran, Ekonomi
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