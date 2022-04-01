İran'ın günlük petrol üretimi 3,8 milyon varile ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'ın günlük petrol üretimi 3,8 milyon varile ulaştı

01.04.2022 10:18
İran'ın günlük petrol üretimi 3,8 milyon varile ulaştı

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin ham petrol üretiminin günlük 3,8 milyon varile ulaştığını açıkladı.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin ham petrol üretiminin günlük 3,8 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Uci, İran'ın petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin bilgi verdi.

Ham petrol üretiminin yaptırımlardan önceki seviyeye ulaştığını aktaran Uci, "Kara ve deniz petrol sahalarında alınan etkin tedbirler, yeni petrol kuyularının, tesislerin yeniden inşası ve modernizasyonu ile ülkenin mevcut petrol üretim kapasitesinin günlük 3 milyon 800 bin varile ulaştığına tanık oluyoruz." dedi.

Basra Körfezi'ndeki Güney Pars doğal gaz sahasından günlük üretimin de 705 milyon metreküpe ulaştığını belirten Uci, petrol ve doğal gaz ihracatında geçen yıl ciddi düşüş yaşandığını ancak bu yıl ihracat rakamlarını artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

İran'ın petrol üretimi ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla azalmıştı

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Bu süreçte satmakta zorlandığı için petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indiren İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da ortalama günlük 500 bin varilin altına düşmüştü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Avrupa Birliğinin (AB) aracılığıyla nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamıştı. Henüz yaptırımlar kaldırılmamasına rağmen İran'ın petrol üretiminde ve ihracatında artış yaşanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, "Hükümetimiz döneminde petrol ihracatı yüzde 40 arttı. Buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor." demişti.

YORUMLAR
500
Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor

Uluslararası Bisiklet Birliği, Hamster Coin, Petrol, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın günlük petrol üretimi 3,8 milyon varile ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:20 Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:15 Sokak kedisi nedeniyle Avcılar karıştı! İki grup genç kızın kavgası güçlükle ayrıldı
10:13 Rusya barış gücü olarak bulunduğu Karabağ'ı "Dağlık Karabağ" olarak adlandırdı
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:06 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 personel alınacağını duyurdu
10:05 Suriyeli meselesi canlı yayında 2 ismi gerdi! Ümit Özdağ'la Enver Aysever arasında "Çocukların milliyeti olur mu?" tartışması yaşandı
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: İran'ın günlük petrol üretimi 3,8 milyon varile ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement