İran'ın Hollandalı Diplomatlarla İlgili Kararı Mütekabiliyet Çerçevesinde"

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Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak

İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır