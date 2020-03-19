İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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