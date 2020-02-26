Son Dakika › 3. Sayfa › İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı... - Son Dakika
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı...
6 saat önce
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Depremde Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. - VAN
Son Dakika Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı