İran'ın Hoy şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Hoy şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın Hoy şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem

24 dakika önce

İstanbul DHA İran'ın batısındaki Hoy şehrinde 4,3 büyüklüğünde ardından da 3.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

İran'ın Hoy şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İstanbul DHA

İran'ın batısındaki Hoy şehrinde 4,3 büyüklüğünde ardından da 3.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 02.44'te merkez üssü Hoy kenti olan yaklaşık 7 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İkinci deprem ise saat 03.08 sıralarında yaklaşık 8 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

23 Şubat pazar günü saat 08.53'te aynı bölgede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı. Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4'ü çocuk 6 kişinin,Güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralıolarak kurtarılmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
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