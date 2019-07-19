Son Dakika Haberleri: İran'ın Hürmüz'de alıkoyduğu tanker 'kaybolan tankerle' aynı adı taşıyor
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İran'ın Hürmüz'de alıkoyduğu tanker 'kaybolan tankerle' aynı adı taşıyor

21 dakika önce

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle el koyduğu petrol tankerinin, cumartesi aynı bölgede kaybolan tanker olduğu anlaşıldı.

İran'ın Hürmüz'de alıkoyduğu tanker 'kaybolan tankerle' aynı adı taşıyor, System.String[]
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle el koyduğu petrol tankerinin, cumartesi aynı bölgede kaybolan tanker olduğu anlaşıldı.
İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:17 
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