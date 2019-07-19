İran'ın Hürmüz'de alıkoyduğu tanker 'kaybolan tankerle' aynı adı taşıyor
21 dakika önce
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle el koyduğu petrol tankerinin, cumartesi aynı bölgede kaybolan tanker olduğu anlaşıldı.
İran
'ın Hürmüz Boğazı'nda "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle el koyduğu petrol tankerinin, cumartesi aynı bölgede kaybolan tanker olduğu anlaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:17
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