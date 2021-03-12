İran'ın Hürmüzgan eyaletinde güvenlik güçleri kaçakçılık yaptığı iddia edilen gruba ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde güvenlik güçleri kaçakçılık yaptığı iddia edilen gruba ateş açtı: 1 ölü

12.03.2021 18:33
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde güvenlik güçleri kaçakçılık yaptığı iddia edilen gruba ateş açtı: 1 ölü, System.String[]

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen gruptan bir kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen gruptan bir kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Beluç Aktivistleri Örgütünden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güçleri, Sirik ilçesine bağlı Bender Kuhestak bölgesinde akaryakıt kaçakçısı olduğu iddia edilen bir gruba ateş açtı.

Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Bender Kuhestak'ta yaşayan bazı kişilerin olayın ardından güvenlik güçlerinin müdahalesini protesto etmek amacıyla bölgede bulunan iskelede toplanarak gösteri düzenlediği belirtilirken, burada da göstericilere ateş açılması sonucu 1 kişinin daha yaralandığı kaydedildi.

Bölgede gösterilerin devam ettiği ve olay yerine çevre ilçelerden takviye birliklerin sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin müdahale yöntemi daha önce de tepki toplamıştı

Hürmüzgan'ın komşusu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde de 22 Şubat'ta akaryakıt kaçakçılığı yaptığı edilen kişilere Devrim Muhafızları müdahale etmiş, sonrasında bölgede gerginlik yaşanmıştı.

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi, güvenlik güçlerinin müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yerel kaynaklar en az 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Olaya tepki gösteren grupların düzenlediği gösteriler sırasında kamu binalarına saldırılmış ve polisle protestocular arasında çatışmalar çıkmıştı. Yerel kaynaklar, olaylar sırasında 1 Mart'ta biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, güvenlik güçlerinin ölümlere yol açan müdahalesini kınamış ve yetkililere "sorumluların cezalandırılması" çağrısı yapmıştı. İsmailzehi, gösteri düzenleyen grupları da şiddete başvurmamaları konusunda uyarmıştı.

Güvenlik güçleri, Akaryakıt, Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Hürmüzgan eyaletinde güvenlik güçleri kaçakçılık yaptığı iddia edilen gruba ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika


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