İran'ın Huzistan eyaletinde firmaların çalışma kapasitesi yüzde 20'ye düştü - Son Dakika
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İran'ın Huzistan eyaletinde firmaların çalışma kapasitesi yüzde 20'ye düştü

6 saat önce

Ahvaz Ticaret Odası Başkanı Şehla Amuri, Huzistan eyaletindeki bazı sanayi ve imalat firmalarının çalışma kapasitelerinin yüzde 20 seviyelerine gerilediğini söyledi.

İran'ın Huzistan eyaletinde firmaların çalışma kapasitesi yüzde 20'ye düştü, System.String[]

Ahvaz Ticaret Odası Başkanı Şehla Amuri, Huzistan eyaletindeki bazı sanayi ve imalat firmalarının çalışma kapasitelerinin yüzde 20 seviyelerine gerilediğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ahvaz kentinde düzenlenen İran Sanayi ve Ticaret Odası toplantısında konuşan Amuri, "Huzistan eyaletinde bazı sanayi ve imalat firmaları yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor." dedi.

Amuri, ülke nüfus sıralamasında 5'inci sırada yer alan Huzistan eyaletinde işsizlik seviyesinin yüksek oranlarda olduğuna işaret ederek, "İran'da petrol üretiminin yüzde 85'i ve elektrik üretiminin yüzde 20'si Huzistan'da yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Hamidpur Muhammedi, geçen yıl Ağustos ayındaki açıklamasında, Huzistan eyaletinde işsizlik oranının yüzde 14'e yükseldiğini belirtmişti.

Merkez kenti Ahvaz olan eyaletin çoğunluğunu Araplar oluşturuyor.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından bir dizi yaptırımları devreye koyması sonrasında İran'da ekonomik sorunların arttığı gözleniyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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