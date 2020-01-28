İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü - Son Dakika

İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü
6 saat önce
İran'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:31 Kaynak: AA
İran'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.
Huzistan eyaletine bağlı Bavi Kaymakamı Menuçehr Vernasıri, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "Mollasani köyü kırsalına bir İHA düştü. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı." dedi.
Vernasıri, İHA'nın modeli veya düşüş nedenine ilişkin ise bilgi vermedi.
Fars Haber Ajansı ise söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu öne sürdü.
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