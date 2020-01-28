İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü - Son Dakika

İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü

6 saat önce

İran'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

İran'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

Huzistan eyaletine bağlı Bavi Kaymakamı Menuçehr Vernasıri, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "Mollasani köyü kırsalına bir İHA düştü. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı." dedi.

Vernasıri, İHA'nın modeli veya düşüş nedenine ilişkin ise bilgi vermedi.

Fars Haber Ajansı ise söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu öne sürdü.

İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:31 Kaynak: AA
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