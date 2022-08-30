İran'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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İran'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı

30.08.2022 13:29
İran'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı

İran'ın Huzistan eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İran'ın Huzistan eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yer alan Gavmishabad-Şuşter yolunda sezonluk işçileri taşıyan bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Acil durum ekipleri ile 11 ambulans olay yerine sevk edildi. Eyalet sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - HUZİSTAN

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Kaynak: İHA

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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