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İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle düzenlenen gösteriler üçüncü gece de devam etti - Son Dakika

İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle düzenlenen gösteriler üçüncü gece de devam etti

18.07.2021 02:34
İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle düzenlenen gösteriler üçüncü gece de devam etti, System.String[]

İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintileri nedeniyle 15 Temmuz'da başlayan protesto gösterileri üçüncü gününe girdi.

İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintileri nedeniyle 15 Temmuz'da başlayan protesto gösterileri üçüncü gününe girdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle düzenlenen protesto gösterileri bu gece de Ahvaz, Susengird, Kut Abdullah Şuş ve Kerhe kentlerinde devam etti.

Eyeletteki su kıtlığına çözüm talep eden eyalet sakinleri farklı noktalarda kalabalık gruplar halinde sokaklara döküldü. Susengird kentindeki göstericiler Milletvekili Kasım Saidi'nin evinin önünde toplanarak, Saidi aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler, Huzistan'daki Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi sağlayan projenin de su kıtlığına neden olduğu gerekçesiyle durdurulması için yetkililere çağrıda bulundu.

İranlı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, gösterilere katılanların Arapça "Canımız ve kanımız Ahvaz'a feda olsun" ve "Susadık" şeklinde slogan attıkları görüldü.

Bazı noktalarda göstericiler ile polis arasında arbede yaşandığı, göstericilerin bir kısmının caddeleri trafiğe kapatarak ateş yaktığı ve güvenlik güçlerine ait bir aracın tahrip edildiğine dair görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 15 Temmuz akşam saatlerinde başlayan protesto gösterileri dün de Huzistan'a bağlı bazı kentlerde devam etmişti.

Dün akşam Şadegan kentindeki gösteriler sırasında bir göstericinin vurularak öldüğü haberi verilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Şadegan Kaymakamı Omid Sabripur, gösterilerde bir kişinin öldüğünü doğrulamıştı.

Bazı silahlı provokatör grupların gösteriler sırasında halkı kışkırtmak için havaya ateş ettiğini söyleyen Sabripur, "Ne yazık ki bu mermilerden biri olay yerinde bulunan bir kişiye isabet ederek o kişinin ölümüne yol açtı." ifadesini kullanmıştı.

Bölgedeki su sorununun çözümü için hükümet ve yargı yetkilileri tarafından ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulmuş ve yetkililerin bölgeye gönderildiği bildirilmişti.

İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de 6 Temmuz'da başta Tahran olmak üzere protesto gösterilerine sahne olmuştu. ???????

15 Temmuz, Protesto, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle düzenlenen gösteriler üçüncü gece de devam etti - Son Dakika


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