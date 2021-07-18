İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintisi gösterilerinde ölenlerin sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

İran'ın güneybatısında Arap kökenlilerin yoğun olduğu Huzistan eyaletindeki su kesintilerine tepki olarak üç gündür düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı'na göre, İran Meclisi Huzistan Milletvekili Kasım Saidi, Meclisteki konuşmasında, Huzistan eyaletindeki dün ve bugünkü gösterilerde 2 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Saidi, gösterici gençlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından provokasyon amacıyla öldürüldüğünü öne sürdü.

İki gencin isimlerinin Kasım Hazıri ve Mustafa Naimavi olduğu belirtilirken, reformistlere yakınlığıyla bilinen Sahamnews Telegram sitesi de gösterilerde Ali Mezrea adlı bir kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şadegan Kaymakamı Omid Sabripur, dün kentindeki eylemler sırasında bir göstericinin vurularak öldüğünü belirtmişti.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 15 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan gösteriler dün akşam da daha kalabalık grupların katılımıyla devam etmişti. Emniyet güçleri gösterilere müdahale etmişti.