İran'ın Huzistan eyaletinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi - Son Dakika
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İran'ın Huzistan eyaletinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi

03.08.2023 19:29

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin 8 kentinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi. Huzistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhammed Sebzehzari, son 24 saatte eyaletteki 8 kentte hava sıcaklığının 50 derecenin üstünde ölçüldüğünü açıkladı. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle Şuş'ta güneş çarpması vakaları görüldü. İran halkı, aşırı sıcaklar nedeniyle serin bölgelere gitmeyi tercih etti.

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin 8 kentinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhammed Sebzehzari eyaletteki sıcak havalara ilişkin açıklamada bulundu.

Sebzehzari, son 24 saatte Huzistan eyaletinin 8 kentinde hava sıcaklığının 50 derecenin üstünde ölçüldüğünü kaydetti.

Buna göre, hava sıcaklığı Umidiye'de 51,8, Şuş'ta 51,5, Abadan'da 51,3, Bostan'da 51,2, Dezful'da 50,8, Ahvaz, Ramhürmüz ve Mahşehr'de de 50,2 derece olarak ölçüldü.

Yarından itibaren eyalette rüzgarın etkili olacağını belirten Sebzehzari, gelecek iki hafta içinde yüksek sıcaklıklarla karşılaşılmayacağını ifade etti.

Öte yandan Şuş Sağlık ve Tedavi Ağı Müdürü Yahya Meysem, havaların ısınmasıyla güneş çarpması vakalarının görüldüğünü aktardı.

Meysem, son 24 saatte 16 kişinin hastaneye başvurduğunu, bunlardan ikisinin hastaneye tedavi altına alındığını belirtti.

Halk serin bölgelere gidiyor

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle iki günlük tatil ilan edilmesinin ardından halk, imkanlarına göre serin bölgelere gitmeyi tercih etti.

Başkent Tahran'ın güneydoğusundaki Veramin ilçesinde hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı. Bunaltıcı sıcaktan kaçmak ve biraz olsun serinlemek isteyenler, tarlalardaki su kanallarına kendini bıraktı.

Ülkenin kuzeyinde Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Mazenderan eyaletinin Vali Yardımcısı Ruhullah Selegi de yaptığı açıklamada, resmi kayıtlara göre son iki günde ülkenin çeşitli bölgelerinden 1 milyon 800 bin kişinin eyalete geldiğini söyledi.

Selegi, söz konusu kişilerin resmi kayıt tutulan konaklama mekanlarına giriş yaptığını dile getirerek ikinci evi eyalette olan kişilerin de gelmesiyle bu sayının 5 milyonu aştığını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'ın Huzistan eyaletinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi - Son Dakika
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