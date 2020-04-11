İran'ın idam ettiği mahkumun IKBY tarafından iade edildiği iddiası - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti, İran'ın idam ettiği firari mahkumun hapishaneden kaçtıktan sonra önce kendilerine sığındığı ve ardından yeniden Tahran yönetimine iade edildiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil tarafından yapılan yazılı açıklamada, medyada, İran'ın Sakız kentinden olan Mustafa Selimi'nin IKBY'ye sığındığı ve ardından sınır üzerindeki Süleymaniye'nin Pencivin ilçesi emniyet güçlerince yeniden İran'a teslim edildiğine yönelik birçok haberin çıktığını ifade etti.

Adil, Erbil yönetiminin bu durumdan haberdar olmadığını, Selimi teslim edilmişse de bunun hükümetin bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Adil, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin olayın aydınlığa kavuşturulması için soruşturma heyetinin kurulması talimatını verdiğini aktardı.

Selimi'nin firardan sonra sığındığı bölge Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin hakimiyetinde bulunuyor. Bu yüzden yerel medyada, Erbil yönetimine haber verilmeden Süleymaniye'deki yetkililerin Selimi'yi İran'a iade ettiği öne sürülüyor.

Selimi'nin firarı ve idam edilmesi

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız kentindeki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla 27 Mart'ta 74 mahkum firar etmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına bugün konuşan Kürdistan eyaleti Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, firarı organize eden Selimi adlı bir mahkum olduğunu, 2004'te silahlı soygun ve iki polis memurunu öldürmek suçlamalarıyla idama mahkum edildiğini ve yakalandıktan sonra şu ana kadar bekletilen idam hükmünün uygulandığını bildirmişti.

İran'ın açıklamalarının aksine IKBY medyasındaki haberler ise söz konusu şahsın İran'a muhalif Irak'ta konuşlanan İran Kürdistan Demokrat Partisinin bir üyesi olduğu yönünde.