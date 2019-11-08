Son Dakika Haberleri: İran'ın İHA düşürmesi sonrası ABD'den açıklama geldi: Bize ait değil
Son Dakika Dünya İran'ın İHA düşürmesi sonrası ABD'den açıklama geldi: Bize ait değil

İran'ın İHA düşürmesi sonrası ABD'den açıklama geldi: Bize ait değil

7 saat önce

İran, Manşehr yakınlarında yabancı bir insansız hava uçağı (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise düşürülen İHA'nın ABD'ye ait olmadığını bildirdi.

İran'ın İHA düşürmesi sonrası ABD'den açıklama geldi: Bize ait değil, System.String[]

İran, Manşehr yakınlarında yabancı bir insansız hava uçağı (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise düşürülen İHA'nın ABD'ye ait olmadığını bildirdi.


İran'ın resmi haber ajansı İRNA perşembe günü, Huzistan eyaletinin güneyindeki Manşehr liman kentinde, "kesinlikle yabancı bir ülkeye ait olan" İHA'nın düşürüldüğünü ve enkazın araştırıldığını aktardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:28 
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