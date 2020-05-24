İran'ın ilk petrol tankeri ABD'nin müdahalesiyle karşılaşmadan Venezuela'ya ulaştı - Son Dakika

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı bildirildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran ve Venezuela zor zamanlarda her zaman birbirlerine destek oldular." ifadesini kullandı.

Arreaza, Venezuela halkı için gelen ilk petrol tankerinin ülke kara sularına ulaştığını belirtti.

Petrol tankeri "Fortune", ABD'nin herhangi bir müdahale girişimi ile karşılaşmadı.

Öte yandan Venezuelalı yetkililer geminin gelişini kutladı.

Dün, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan ülkesine ait petrol tankerlerine ABD'nin olası müdahalesinin Washington için sorunlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

İran tankeri yarın Venezuela'ya ulaşacak

Dün, İran devlet televizyonu, akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin bugün Venezuela kıyılarına ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

Haberde "Forest", "Faxon", "Petunia" ve "Clavel" adlı 4 petrol tankerinin de Atlas Okyanusu'nda Venezuela'ya doğru yola devam ettiği belirtilmişti.

İran'a ait tankerlerin toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıdığı kaydedilmişti.

Venezuela ile İran arasındaki ticarete karşı çıkan ABD'nin tankerlere müdahale edeceği iddiası

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezeula'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısında bulunurken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise üç gün önce tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.