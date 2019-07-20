İran'ın İngiliz gemisine müdahale anının görüntüleri yayınlandı
13 dakika önce
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale anın görüntülerini paylaştı.
İran Devrim Muhafızları Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:42 Kaynak: DHA
Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere
bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale anın görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, sürat tekneleriyle geminin çevresinin sarıldığı, helikopterden de yüzleri maskeli İran askerlerinin gemiye indirildiği görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Geminin görüntüsü
Tekneler
Helikopter ile müdahale anları
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