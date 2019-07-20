İran'ın İngiliz gemisine müdahale anının görüntüleri yayınlandı
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İran'ın İngiliz gemisine müdahale anının görüntüleri yayınlandıİran (DHA) ? İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale anın görüntülerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:50 Kaynak: DHA
İran'ın İngiliz gemisine müdahale anının görüntüleri yayınlandı
İran (DHA) ? İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale anın görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, sürat tekneleriyle geminin çevresinin sarıldığı, helikopterden de yüzleri maskeli İran askerlerinin gemiye indirildiği görülüyor.
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