İran'ın İngiltere'de dondurulmuş 530 milyon dolarlık mal varlığı serbest bırakıldı - Son Dakika
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İran'ın İngiltere'de dondurulmuş 530 milyon dolarlık mal varlığı serbest bırakıldı

16.03.2022 15:01
İran'ın İngiltere'de dondurulmuş 530 milyon dolarlık mal varlığı serbest bırakıldı

İran'da casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklanan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in, İran'ın bloke edilmiş 530 milyon dolarlık dövizinin serbest bırakılması üzerine salıverildiği bildirildi.

İran'da casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklanan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in, İran'ın bloke edilmiş 530 milyon dolarlık dövizinin serbest bırakılması üzerine salıverildiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, casusluk suçlamasıyla 2016'dan bu yana İran'da tutulan Zaghari, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda İngiliz yetkililere teslim edildi.

İran'a ait 530 milyon dolarlık bloke edilmiş dövizin ve İngiltere'de tutuklu bir İran vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Zaghari???????'nin İngiltere'ye dönmesine izin verildiği belirtildi.

İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart 2021'de serbest bırakılmıştı. Zaghari bir ay sonra, "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl daha hapse çarptırılmış, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

İran-İngiltere ilişkilerini etkiledi

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın içişlerine karışmakla suçlamıştı.

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England, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın İngiltere'de dondurulmuş 530 milyon dolarlık mal varlığı serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın İngiltere'de dondurulmuş 530 milyon dolarlık mal varlığı serbest bırakıldı - Son Dakika
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