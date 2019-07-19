Son Dakika Haberleri: İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddiası
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İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddiası

14 dakika önce

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.

İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddiası, System.String[]
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.
Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.
İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.
İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.
İngiltere, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:45 Kaynak: AA
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