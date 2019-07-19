İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddiası
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İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.
İran Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:45 Kaynak: AA
'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere
'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.
Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan
'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya
bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.
İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları
Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.
İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.
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