Son Dakika Haberleri: İran'ın İsfahan eyaletinde 4.3 büyüklüğünde deprem
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İran'ın İsfahan eyaletinde 4.3 büyüklüğünde deprem

35 dakika önce

İran'ın İsfahan Eyaletine bağlı Semirem şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın İsfahan eyaletinde 4.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'ın İsfahan Eyaletine bağlı Semirem şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen deprem yerel saatle 17.25'te gerçekleştiği kaydedildi. İsfahan Eyaleti kriz yönetim merkezi Genel Müdürü Mansur Şişefuruş, deprem nedeniyle bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.


Bölgede daha önce de küçük ölçekte depremlerin yaşandığını belirten Şişefuruş, "Bu depremler 3.2 ve 3.1 büyüklüğünde gerçekleşti" dedi. - TAHRAN

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:19 Kaynak: İHA
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