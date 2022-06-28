İran'ın Kazvin eyaletinde tahıl rekoltesi ciddi oranda düştü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'ın Kazvin eyaletinde tahıl rekoltesi ciddi oranda düştü

28.06.2022 11:30
İran'ın Kazvin eyaletinde tahıl rekoltesi ciddi oranda düştü

İran'ın kuzeyindeki Kazvin eyaletinin kırsal bölgelerinde devam eden tahıl hasadında kuraklık nedeniyle rekolte düşüklüğü görülüyor.

İran'ın kuzeyindeki Kazvin eyaletinin kırsal bölgelerinde devam eden tahıl hasadında kuraklık nedeniyle rekolte düşüklüğü görülüyor.

Kazvin'deki tarlaların verimi önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 azaldı. Bu durum tahıl fiyatlarını yüzde 100'den fazla artırdı.

Verim düşük olsa da Kazvin'de bu yıl daha çok tarla sürüldüğü için buğday eksikliğinin bir nebze kapatılması umut ediliyor.

Suyun ulaşmadığı bazı bölgelerde ise yağmur da yağmadığı için ekinlerin biçilebilecek seviyeye ulaşamadığı gözleniyor.

Çiftçiler hem tarla biçtiriyor hem de kışa hazırlık yapıyor

Eyalet merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kevendec köyünde ise çiftçilerin hummalı çalışması devam ediyor.

Bölge ikliminin sıcak ve kurak olması nedeniyle aynı zamanda olgunlaşan ekinleri biçtirmek isteyen çiftçiler biçerdöver sırasına girerek hasat yapıyor.

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle sabahın ilk saatlerinde ve ikindiden sonra çalışmayı tercih eden çiftçiler, gece geç saatlere kadar biçim işlemine devam ediyor.

Bir yandan biçerdöverler tarlaları biçerken diğer yandan çiftçiler tarlalarındaki sapı balya yapıp hayvanlarının kışlık yiyeceği olarak istiflemenin uğraşını veriyor.

Saman balyalarını taşıyan, antika sayılabilecek derecede eski kamyonlar ise süsleme ve işlemeleriyle renkli görüntüler oluşturuyor.

"Kuraklık nedeniyle verim üçte bir oranında azaldı"

AA muhabirine konuşan Kevendec köyü sakinlerinden Taki Mafi, atalarının 18. yüzyıl başlarında Nadir Şah tarafından Kirmanşah'dan buraya sürülmesinden beri bu köyde yaşadıklarını söyledi.

Köyün temel gelir kaynağının çiftçilik olduğunu kaydeden Mafi, bu yıl kuraklıktan çok fazla etkilendiklerini ifade etti.

İranlı köylü, "Geçen sene ekinlere 4-5 defa su verdim, yağmur da yağıyordu. Bu sene ancak 3 defa sulayabildim. Kışın kar az yağdı, yağmur ise neredeyse yağmadı." dedi.

Kuraklığa rağmen durumlarından şikayet etmeyen Mafi, "Kuraklık nedeniyle geçen yıla göre verim üçte bir oranında azaldı. Allaha şükür, durum daha da kötü olabilirdi." diye konuştu.

"Masrafımız iki katına çıktı ama buğday fiyatı da iki katını geçti"

Mafi, buğdayı biçimden hemen sonra devlet silosuna satmaya götüreceğini, teslimden birkaç gün sonra da parasını alabileceğini söyledi.

Buğdaydaki fiyat artışıyla masraflarını karşıladığını kaydeden Mafi, "Masrafımız iki katına çıktı ama buğday fiyatı da iki katını geçti. Daha önce 5 bin 500 tümen (yaklaşık 3 TL) olan buğdayın kilosu şu an 11 bin 500 (yaklaşık 6,2 TL) tümene çıktı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Kazvin eyaletinde tahıl rekoltesi ciddi oranda düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:25 Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
10:57 Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 11:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: İran'ın Kazvin eyaletinde tahıl rekoltesi ciddi oranda düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement