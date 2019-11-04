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İran'ın Kerbela Başkonsolosluğundan gösteri açıklaması

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Başkonsolosluğunun sabaha karşı protestocular tarafından basılma girişiminin ardından açıklama yapan Başkonsolosluk, vatandaşlarından kente gelmemelerini istedi.

İran'ın Kerbela Başkonsolosluğundan gösteri açıklaması, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Başkonsolosluğunun sabaha karşı protestocular tarafından basılma girişiminin ardından açıklama yapan Başkonsolosluk, vatandaşlarından kente gelmemelerini istedi.


Kerbela kentinde buluna İran Başkonsolosluğu binasının protestocular tarafından basılma girişimi sonrası açıklama yapa İran'ın Kerbela Başkonsolosluğu, mukaddes türbeleri ziyaret etmek için şartların elverişli olmadığını belirterek İran vatandaşlarının kente gelmemelerini istedi.


Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri kapsamında kalabalık bir grup Kerbela kentinde bulunan İran Başkonsolosluğu binasını basmaya çalışarak duvarların bazı bölümlerini ateşe vermiş ve İran bayrağının yerine Irak bayrağı asmıştı. Protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin ateş açması ve gaz bombası kullanması soncu 1 kişi yaşamını yitirirken 10'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.


Kerbela'da geçen ay meydana gelen protesto gösterilerinde yaklaşık 20 kişinin öldüğü açıklanmıştı ancak Iraklı güvenlik yetkilileri haberi yalanlamıştı. - ERBİL

Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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